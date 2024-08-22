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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: Силы обороны на Покровском направлении за сегодня уже отбили 28 атак врага

Генштаб: Силы обороны на Покровском направлении за сегодня уже отбили 28 атак врага

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 14:06  •  10545 просмотра

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По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 22 августа враг совершил 78 атак на разных направлениях. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении, где произошло 40% всех столкновений.

На фронте по состоянию на 16:00 количество вражеских атак за сегодня возросло до 78. Наиболее активно враг и дальше действует на Покровском направлении, где провел около сорока процентов от всех боестолкновений на территории Украины. Об этом сообщил  Генштаб 22 августа, передает УНН

 Детали 

Как указали в Генштабе, противник не прекращает попытки продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося ему значительные потери. 

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая: 

На Харьковском направлении оккупанты два раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируемая. Также враг ударил НАРами из вооружения вертолета Ка-52 в район Казачьей Лопани.

Семь раз враг атаковал позиции ВСУ на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и в направлении Лозовой. Под удары двумя российскими авиабомбами попал район Кругляковки.

На Лиманском направлении, вражеские подразделения атаковали в районах Новосадового, Грековки, Тернов, Невского, Торского и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже семь вражеских атак. Продолжается еще один бой возле Макеевки. Ситуация контролируемая, указали в Генштабе. 

На Северском направлении противник атаковал вблизи Белогоровки, Выемки и Спирного - оккупанты пять раз безуспешно пытались прорвать нашу оборону.

На Краматорском направлении захватчики совершили шесть штурмовых действия вблизи Ивановского, Клещеевки, Григорьевки и Часового Яра. Возле последнего нанесли удары 22 неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет четыре. Сегодня враг атаковал в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Наши защитники дают достойный отпор противнику - все боестолкновения уже завершены. Авиация агрессора дважды нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, а в район Плещеевки террористы сбросили два КАБа.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты совершили уже 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого поля, Михайловки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Камышевки, Миролюбовки и Новотроицкого. Почти половина из всех боестолкновений произошла возле Николаевки и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже отбили 28 атак противника на направлении.

На Кураховском направлении захватчики 10 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки и Карловки. Бои продолжаются.

На Времовском направлении захватчики трижды атаковали позиции украинских войск - пытаются продвинуться к Угледару и со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении подверглись ударам КАБами Новоданиловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка, Новодаровка и Пятихатки.

На Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Ще плюс 1130 окупантів 7 танків і 96 дронів: Генштаб оновив дані про втрати ворога22 августа 2024, 04:59 • 18822 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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