Еще плюс 1130 оккупантов 7 танков и 96 дронов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки российская армия потеряла 1130 военных, 7 танков и 96 БПЛА в Украине. Общие потери врага с начала войны достигли около 604 140 человек и значительного количества техники.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия на войне в Украине потеряла 1130 военнослужащих. Силы обороны уничтожили 7 танков и 96 БПЛА. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 604 140 (+1130) человек,
- танков - 8529 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 16 567 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 17 262 (+46) ед,
- РСЗО - 1166 (+0) ед,
- средства ППО - 931 (+3) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 998 (+96),
- крылатых ракет - 2443 (+1),
- кораблей / катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 280 (+59) ед,
- специальной техники - 2904 (+17) ед.
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