В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС
Киев • УНН
По состоянию на утро 21 августа в Черном и Азовском морях не было ни одного вражеского корабля, включая носители "Калибров". В Средиземном море находится 1 вражеский корабль, но без крылатых ракет.
В Черном и Азовском морях на сегодняшнее утро не было ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносителей "Калибров". Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
По состоянию на 06:00 21.08.2024 в Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,
Детали
Отмечается. что в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 9 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
Напомним
Представитель ВМС опроверг информацию о присутствии разведкорабля "иван хурс" возле Крыма. По его словам, разведывательные корабли рф пока не выходят в море после успешной атаки украинских сил.