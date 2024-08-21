В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС

В Черном и Азовском морях на сегодняшнее утро не было ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносителей "Калибров". Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По состоянию на 06:00 21.08.2024 в Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 9 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним

Представитель ВМС опроверг информацию о присутствии разведкорабля "иван хурс" возле Крыма. По его словам, разведывательные корабли рф пока не выходят в море после успешной атаки украинских сил.