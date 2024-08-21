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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют - ВМС

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 03:58  •  4302 просмотра

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По состоянию на утро 21 августа в Черном и Азовском морях не было ни одного вражеского корабля, включая носители "Калибров". В Средиземном море находится 1 вражеский корабль, но без крылатых ракет.

В Черном и Азовском морях на сегодняшнее утро не было ни одного вражеского корабля, в том числе ракетоносителей "Калибров". Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

По состоянию на 06:00 21.08.2024 в Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 9 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
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Напомним

Представитель ВМС опроверг информацию о присутствии разведкорабля "иван хурс" возле Крыма. По его словам, разведывательные корабли рф пока не выходят в море после успешной атаки украинских сил.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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