ВСУ: За сутки оккупанты потеряли 1280 военных
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 610100 человек, 8563 танков и 16667 бронемашин.
За минувшие сутки террористы потеряли 1280 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 27.08.24:
- Личный состав: 610100 (+1280).
- Танки: 8563 (+12).
- Бронированные боевые машины: 16667 (+19).
- Артиллерийские системы: 17495 (+52).
- РСЗВ: 1173 (+1).
- Средства ППО: 937.
- Самолеты: 367.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14254 (+120).
- Крылатые ракеты: 2547 (+103).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 23613 (+58).
- Специальная техника: 2944 (+3).
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