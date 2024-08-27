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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 14:26  •  2783 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщает о 85 боевых столкновениях за сутки на разных направлениях фронта. Украинские защитники отбили многочисленные атаки российских захватчиков, в частности на Харьковском, Купянском и Покровском направлениях.

российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 85 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16.00 27.08.2024, передает УНН.

По уточненной информации, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Сопич, Бачевск, Порохонь, Покровка, Краснополье, Дмитровка, Сидоровка, Уланово, Орловка,

- говорится в сообщении.

Детали

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Ворожбе, Эсмане, Вольной Слободе, Атинскому, Горелому и Безсаловке.

На Харьковском направлении противник штурмует оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска. Вражеская атака до сих пор продолжается. К тому же россияне запустили НАРы в сторону Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг проводил 15 наступательных действий у Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. В настоящее время продолжаются семь атак. Также российские оккупанты нанесли пять авиаударов по Сеньковому, Купянску-Узловому, Синьковке и Петропавловке.

На Лиманском направлении противник семь раз штурмовал неподалеку Дружелюбовки, Невского и Новосадового. Умелыми действиями украинских защитников враг был остановлен.

На Северском направлении Силы обороны отбили атаку россиян вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг наступал в сторону Григорьевки, Андреевки и Клещеевки, в результате шести боестолкновений - потерпел поражение.

На Торецком направлении захватчики девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении россияне совершили 25 штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новоалександровка, Михайловка, Новогродовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 24 атаки, один бой до сих пор продолжается. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 11 раз. Девять попыток продвинуться отбито, две - продолжаются вблизи Карловки. На Времовском направлении противник пять раз безрезультатно штурмовал наши позиции у Водяного и Пречистовки.

На Ореховском направлении враг трижды совершил наступательные действия вблизи Малой Токмачки и Роботино. Украинские защитники отбили все атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя позиции наших подразделений. Привлекая авиацию, сбросили пять КАБов по районам Садового и Тягинки.

Напомним

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях захватчиков за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 610100 человек, 8563 танков и 16667 бронемашин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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