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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 125 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 125 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 21:36  •  2363 просмотра

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На передовой произошло 125 боестолкновений, самая сложная ситуация на Покровском направлении.

На передовой произошло 125 боестолкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, оккупанты выпустили по территории Украины 9 ракет, осуществили 64 авиаудара, сбросили 72 КАБа. Также выпустили 558 дронов-камикадзе и осуществили более 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 8 боев неподалеку от Волчанска.

На Купянском: произошло 16 боестолкновений возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Сейчас продолжается 4 атаки противника.

На Лиманском: оккупанты атаковали у Дружелюбовки, Невского и Новосадового. До сих пор продолжаются 2 боя.

На Северском: ВСУ отбили вражеское наступление в районе Верхнекаменского.

На Краматорском: было 12 боев неподалеку Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки. На данный момент продолжается одно штурмовое действие противника.

На Торецком: произошло 16 боестолкновений. Оккупанты атаковали позиции украинских подразделений возле Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском: произошло 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Защитники отбили 30 наступлений, впрочем 6 - еще продолжаются.

На Кураховском: террористы 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боестолкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.

На Времовском: враг совершил 6 безрезультатных атак возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском: ВСУ отбили 4 штурма оккупантов неподалеку Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском: противник потерпел поражение, дважды атакуя позиции украинских войск.

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень - Генштаб27 августа 2024, 14:26 • 15706 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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