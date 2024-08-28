На фронте произошло 125 боестолкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На передовой произошло 125 боестолкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, оккупанты выпустили по территории Украины 9 ракет, осуществили 64 авиаудара, сбросили 72 КАБа. Также выпустили 558 дронов-камикадзе и осуществили более 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 8 боев неподалеку от Волчанска.

На Купянском: произошло 16 боестолкновений возле Синьковки, Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки. Сейчас продолжается 4 атаки противника.

На Лиманском: оккупанты атаковали у Дружелюбовки, Невского и Новосадового. До сих пор продолжаются 2 боя.

На Северском: ВСУ отбили вражеское наступление в районе Верхнекаменского.

На Краматорском: было 12 боев неподалеку Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки. На данный момент продолжается одно штурмовое действие противника.

На Торецком: произошло 16 боестолкновений. Оккупанты атаковали позиции украинских подразделений возле Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском: произошло 36 боев в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Защитники отбили 30 наступлений, впрочем 6 - еще продолжаются.

На Кураховском: террористы 15 раз атаковали позиции украинцев вблизи Карловки, Красногоровки, Георгиевки и Старомихайловки. Десять боестолкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.

На Времовском: враг совершил 6 безрезультатных атак возле Угледара, Водяного и Пречистовки.

На Ореховском: ВСУ отбили 4 штурма оккупантов неподалеку Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском: противник потерпел поражение, дважды атакуя позиции украинских войск.

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