Генштаб: 179 боевых столкновений за сутки, горячее всего на Покровском направлении

С начала этих суток произошло 179 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 61 авиаудар, сбросив 73 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 573 дроны-камикадзе и осуществили более 3180 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений. Силы обороны отражали атаки россиян неподалеку Плетеневки, Липцев и Волчанска. Одна вражеская атака до сих пор продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки. Двадцать шесть боев завершены, четыре - еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Твердохлебово, Новосергиевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового. Украинские защитники отбили 21 атаку, одна - продолжается неподалеку Дружелюбовки.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеских наступления в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении происходило 12 боев, в частности, возле Калиновки, Часового Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечино. Силы обороны остановили все вражеские атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 15 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений вблизи Торецка и Нелиповки. В настоящее время продолжается одна атака противника.

На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 55 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Гродовка, Карловка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка, Михайловка и Селидово. Наши защитники отбили 52 наступательные действия, три - еще продолжаются. Сегодня на этом направлении было обезврежено 318 оккупантов, из них 132 - безвозвратно. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты, восемь БПЛА и две единицы автотранспорта. К тому же повреждены бронетранспортер, три артиллерийские системы и два автомобиля.

На Кураховском направлении враг 23 раза атаковал вблизи Украинской, Галициновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Двадцать два боестолкновения завершены, одно - до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник совершил восемь безрезультатных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей обороны возле Угледара и Водяного.

На Ореховском направлении враг также не имел успеха во время наступательного действия у Роботино.

На Приднепровском направлении, дважды атакуя позиции Сил обороны, противник потерпел поражение.

На других направлениях - без особых изменений.

На фронті відбулося 182 боєзіткнення: напружена ситуація на кількох напрямках - Генштаб