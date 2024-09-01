Еще плюс 1350 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. За сутки враг потерял 1350 военных, 10 танков и другую технику. Общие потери РФ с 24.02.22 достигли около 616 300 человек.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 616 300 человек, 8592 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 616300 (+1350) человек,
танков - 8592 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 16760 (+24) ед,
артиллерийских систем - 17636 (+22) ед,
РСЗО - 1176 (+0) ед,
средства ППО - 940 (+0) ед,
самолетов - 368 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14507 (+36) ед,
крылатые ракеты - 2557 (+0) ед,
корабли/катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 23881 (+56) ед,
специальная техника - 2991 (+14) ед.
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