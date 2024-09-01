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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1350 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1350 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 04:09  •  8370 просмотра

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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. За сутки враг потерял 1350 военных, 10 танков и другую технику. Общие потери РФ с 24.02.22 достигли около 616 300 человек.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 616 300 человек, 8592 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 616300 (+1350) человек,

танков - 8592 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 16760 (+24) ед,

артиллерийских систем - 17636 (+22) ед,

РСЗО - 1176 (+0) ед,

средства ППО - 940 (+0) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14507 (+36) ед,

крылатые ракеты - 2557 (+0) ед,

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 23881 (+56) ед,

специальная техника - 2991 (+14) ед.

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