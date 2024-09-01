Силы обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы рф и ударили по складу боеприпасов - Генштаб

Украинские военные за 31 августа нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника и один - по складу боеприпасов оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 8:00 1 сентября относительно российского вторжения.

За вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы противника и один - по складу боеприпасов оккупантов - говорится в сообщении.

Детали

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов десятью ракетами, 73 авиационных удара, задействовав 96 КАБов. Кроме этого, осуществил почти 3900 обстрелов, 96 из них - из РСЗО.

Кроме того, агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мануховка, Глухов, Ободы, Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка, Селидово, Покровск, Александрополь, Мирноград, Водяное, Константиновка, Новоукраинка, Константинополь и Ривнополь.

Дополнение

Генштаб сообщал сегодня, 1 сентября, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 616 300 человек, 8592 танк и сотен единиц военной техники.