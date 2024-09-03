Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою
Київ • УНН
На фронті відбулося 193 бойових зіткнення. Найбільш напружена ситуація на Покровському і Курахівському напрямках, де ворог здійснив 60 і 46 атак відповідно, частина з яких ще триває.
На фронті відбулося 193 бозіткнення. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів трьома ракетами, 62 авіаудари, скинувши при цьому 81 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 555 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах
Опис ситуації на напрямках
На Харківському: окупанти 2 рази безуспішно атакували в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.
На Куп’янському: терористи 8 разів штурмували біля населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове. Нині відбито 7 атак, втім триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.
На Лиманському: супротивник 27 разів атакував у районах восьми різних населених пунктів. Біля Греківки, Невського і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень - шість, дев’ять та п’ять відповідно.
На Сіверському: ворог 5 разів штурмував у районах Верхньокам’янського, Іванодар’ївки та Спірного.
На Краматорському: ЗСУ відбили 7 спроб загарбників просунутись вперед.
На Торецькому: загарбники 14 разів атакували біля Нью-Йорка, Неліпівки, і Торецька, 12 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають у районі Нью-Йорка.
На Покровському: агресор 60 разів атакував, де більшість боєзіткнень відбулася в районах Новогродівки і Михайлівки. Крім того, 12 боїв досі тривають.
На Курахівському: зафіксовано 46 ворожих атак, три з яких далі тривають. В основному бої точилися в районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки.
На Времівському: терористи 10 разів атакували в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.
На Оріхівському: ЗСУ зупинили 6 атак біля Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.
На Придніпровському: противник здійснив 5 безуспішних спроб прорватись в острівну зону.
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 105 бойових зіткнень, найактивніше ворог діє на трьох напрямках02.09.24, 17:00 • 22881 перегляд