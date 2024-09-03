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Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою

Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою

Київ • УНН

 • 31958 перегляди

На фронті відбулося 193 бойових зіткнення. Найбільш напружена ситуація на Покровському і Курахівському напрямках, де ворог здійснив 60 і 46 атак відповідно, частина з яких ще триває.

На фронті відбулося 193 бозіткнення. Ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів трьома ракетами, 62 авіаудари, скинувши при цьому 81 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 555 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- Генеральний штаб ЗСУ.

Опис ситуації на напрямках

На Харківському: окупанти 2 рази безуспішно атакували в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове і Мале Веселе.

На Куп’янському: терористи 8 разів штурмували біля населених пунктів Синьківка, Глушківка і Берестове. Нині відбито 7 атак, втім триває боєзіткнення у районі Стельмахівки.

На Лиманському: супротивник 27 разів атакував у районах восьми різних населених пунктів. Біля Греківки, Невського і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень - шість, дев’ять та п’ять відповідно.

На Сіверському: ворог 5 разів штурмував у районах Верхньокам’янського, Іванодар’ївки та Спірного.

На Краматорському: ЗСУ відбили 7 спроб загарбників просунутись вперед.

На Торецькому: загарбники 14 разів атакували біля Нью-Йорка, Неліпівки, і Торецька,  12 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають у районі Нью-Йорка.

На Покровському: агресор 60 разів атакував, де більшість боєзіткнень відбулася в районах Новогродівки і Михайлівки. Крім того, 12 боїв досі тривають.

На Курахівському: зафіксовано 46 ворожих атак, три з яких далі тривають. В основному бої точилися в районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки.

На Времівському: терористи 10 разів атакували в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.

На Оріхівському: ЗСУ зупинили 6 атак біля Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському: противник здійснив 5 безуспішних спроб прорватись в острівну зону.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 105 бойових зіткнень, найактивніше ворог діє на трьох напрямках02.09.24, 17:00 • 22881 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика

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