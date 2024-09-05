Ще плюс 1200 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1200 окупантів. Загальні втрати РФ з початку вторгнення сягнули близько 621550 військових, 8624 танків та іншої техніки.
За добу 30 серпня Росія втратила в Україні 1200 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення сягнула майже 622 тисячі військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 621550 (+1200) осіб,
- танків — 8624 (+6) од.,
- бойових броньованих машин — 16869 (+21) од.,
- артилерійських систем — 17725 (+31) од.,
- РСЗВ — 1177 (+0) од.,
- засобів ППО — 940 (+0) од.,
- літаків — 368 (+0) од.,
- гелікоптерів — 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14658 (+42) од.,
- крилатих ракет — 2587 (+7) од.,
- кораблів/катерів — 28 (+0) од.,
- підводних човнів — 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24044 (+37) од.,
- спеціальної техніки — 3024 (+10) од.
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