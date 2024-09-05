В августе армия рф начала нести большие потери: в британской разведке назвали причину

Увеличение количества потерь российской армии в августе связано с Курской операцией ВСУ и продолжающимся наступлением россиян на Покровском направлении. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как говорится в отчете Минобороны Великобритании, среднесуточные российские потери (убитые и раненые) в Украине увеличились в августе 2024 года до 1 187 в день. С начала войны россия, вероятно, понесла более 610 тысяч потерь.

Увеличение количества жертв в августе 2024 года почти наверняка связано с Курской операцией Украины и продолжающимся наступлением на Покровском направлении. россия продолжает полагаться на массовость, чтобы смягчить нехватку личного состава и техники - говорится в отчете Минобороны Британии.

В британской разведке считают, что хотя давление россии на всю линию фронта будет продолжаться в течение следующего месяца, ограниченные возможности, скорее всего, продолжат снижать их способность использовать любые тактические успехи в более широких оперативных достижениях.

В течение сентября 2024 года количество потерь в российских войсках, вероятно, будет превышать 1000 человек в день, добавили в британской разведке.

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