В серпні армія рф почала зазнавати більших втрат: у британській розвідці назвали причину
Київ • УНН
Збільшення втрат рф пов'язане з Курською операцією України та наступом на Покровському напрямку. З початку війни росія втратила понад 610 тисяч військових.
Збільшення кількості втрат російської армії у серпні пов'язане з Курською операцією ЗСУ і триваючим наступом росіян на Покровському напрямку. Про це ідеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як йдеться у звіті Міноборони Британії, середньодобові російські втрати (вбиті та поранені) в Україні збільшилися в серпні 2024 року до 1 187 на день. З початку війни росія, ймовірно, зазнала понад 610 тисяч втрат.
Збільшення кількості жертв у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з Курською операцією України і триваючим наступом на Покровському напрямку. росія продовжує покладатися на масовість, щоб пом'якшити нестачу особового складу і техніки
У британській розвідці вважають, що хоча тиск росії на всю лінію фронту триватиме протягом наступного місяця, обмежені можливості, найімовірніше, продовжать знижувати їхню здатність використовувати будь-які тактичні успіхи в ширших оперативних досягненнях.
Протягом вересня 2024 року кількість втрат у російських військах, ймовірно, перевищуватиме 1000 осіб на день, додали у британській розвідці.
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