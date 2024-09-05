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В серпні армія рф почала зазнавати більших втрат: у британській розвідці назвали причину

Київ • УНН

 • 22408 перегляди

Збільшення втрат рф пов'язане з Курською операцією України та наступом на Покровському напрямку. З початку війни росія втратила понад 610 тисяч військових.

Збільшення кількості втрат російської армії у серпні пов'язане з Курською операцією ЗСУ і триваючим наступом росіян на Покровському напрямку. Про це ідеться у новому звіті міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у звіті Міноборони Британії, середньодобові російські втрати (вбиті та поранені) в Україні збільшилися в серпні 2024 року до 1 187 на день. З початку війни росія, ймовірно, зазнала понад 610 тисяч втрат.

 Збільшення кількості жертв у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з Курською операцією України і триваючим наступом на Покровському напрямку. росія продовжує покладатися на масовість, щоб пом'якшити нестачу особового складу і техніки

- йдеться у звіті Міноборони Британії.

У британській розвідці вважають, що хоча тиск росії на всю лінію фронту триватиме протягом наступного місяця, обмежені можливості, найімовірніше, продовжать знижувати їхню здатність використовувати будь-які тактичні успіхи в ширших оперативних досягненнях. 

Протягом вересня 2024 року кількість втрат у російських військах, ймовірно, перевищуватиме 1000 осіб на день, додали у британській розвідці. 

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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