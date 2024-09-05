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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы враг почувствовал то, что чувствуем мы ежедневно - Сырский

Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы враг почувствовал то, что чувствуем мы ежедневно - Сырский

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 17:49  •  10110 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сирский рассказал об успешной операции в Курской области, которая уменьшила угрозу наступления РФ на Сумщину. Украина перенесла боевые действия на территорию противника, достигнув ключевых целей.

россия планировала наступление на Сумщину, но Украина первой атаковала оккупантов в курской области, уменьшив угрозу наступления россиян, а также перенесла перенесли боевые действия на территорию противника. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, передает УНН.

Детали

Как рассказал Сырский, россия планировала открыть новый фронт на границе с Сумской области, атаковав из курской области, однако, по его мнению, курская операция, которую начала Украина стала успешной.

Это уменьшило угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы враг почувствовал то, что чувствуем мы ежедневно

- сказал Сырский.

Главнокомандующий очертил ключевые цели операции в курской области:

  • не дать россии использовать курск, как плацдарм для нового наступления; 
  • отвлечь силы москвы от других районов; 
  • создать буферную зону; 
  • предотвратить обстрелы пограничных гражданских объектов; пополнение обменного фонда и укрепление морального духа украинских войск и страны в целом.

Кроме того, он заявил, что россия перебросила десятки тысяч войск в Курск, в том числе лучшие свои десантно-штурмовые войска.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за последние 6 дней враг не продвинулся на Покровском направлении. Украинская стратегия работает, лишая РФ возможности маневрировать и ослабляя ее в других областях.

Павел Башинский

Павел Башинский

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