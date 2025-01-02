курская операция очень сильный козырь во всех переговорах - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что операция в курской области стала мощным козырем в переговорах со странами Глобального Юга. По данным Bloomberg, ВСУ могут оставить курскую область до весны 2025 года.
Операция в курской области рф - это очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами Глобального Юга. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне, передает УНН.
курск очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами, которые нам очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них будет иметь такое влияние,
Президент заявил, курская операция "перевернула" все летом.
Голос, который не проукраинский и даже в Европе, он стал громким и начались все эти диалоги, разговоры о том, что Украина проигрывает. Даже не просто заморозка, а Украина проигрывает. Надо уговаривать Путина, чтобы он не оккупировал всю Украину и курская операция просто перевернула все
Дополнение
Глава ГУР Кирилл Буданов воздержался от ответа на вопрос о влиянии сейчас операции в курской области на ситуацию на фронте и отметил, что она достаточно напряженная и все это понимают.
В сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что россия планировала наступление на Сумщину, но Украина первой атаковала оккупантов в курской области, уменьшив угрозу наступления россиян, а также перенесла перенесли боевые действия на территорию противника.
Bloomberg сообщало, что Вооруженные силы Украины в курской области рф уже потеряли половину захваченной территории, а к началу весны 2025 года украинские военные могут выйти из курщины, ведь будут рисковать попасть в окружение.