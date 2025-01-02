курская операция очень сильный козырь во всех переговорах - Зеленский

Операция в курской области рф - это очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами Глобального Юга. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне, передает УНН.

курск очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами, которые нам очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них будет иметь такое влияние,

Президент заявил, курская операция "перевернула" все летом.

Голос, который не проукраинский и даже в Европе, он стал громким и начались все эти диалоги, разговоры о том, что Украина проигрывает. Даже не просто заморозка, а Украина проигрывает. Надо уговаривать Путина, чтобы он не оккупировал всю Украину и курская операция просто перевернула все