"Утримаюсь від відповіді": Буданов про вплив зараз операції в курській області на ситуацію на фронті

Голова ГУР Кирило Буданов утримався від відповіді на запитання про вплив зараз операції в курській області на ситуацію на фронті й зазначив, що вона досить напружена й всі це розуміють.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

На запитання, як зараз операція на Курщині впливає на ситуацію на фронті, Буданов відповів:

Я утримаюсь від відповіді. Ситуація на фронті досить таки напружена й всі це розуміють

Буданов наголосив, що, на його думку, те, що Україні потрібно вибивати ворога під сумнів ніхто не зможе поставити. Також на запитання, на скільки росія зараз здатна продовжувати війну в тих обсягах в яких вона зараз воює, Буданов відповів: "На жаль здатна. В тих обсягах, які є зараз, вона здатна".

Зеленський про Курську операцію: Україна створила буферну зону на території рф

Доповнення

У вересні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що росія планувала наступ на Сумщину, але Україна першою атакувала окупантів у курській області, зменшивши загрозу наступу росіян, а також перенесла перенесли бойові дії на територію противника.

Bloomberg повідомляло, що Збройні сили України в курській області рф вже втратили половину захопленої території, а до початку весни 2025 року українські військові можуть вийти з курщини, адже ризикуватимуть потрапити в оточення.