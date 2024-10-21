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Зеленський про Курську операцію: Україна створила буферну зону на території рф

Київ • УНН

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Президент Зеленський повідомив про збереження позицій у Курській операції. Завдяки цій операції вдалося звільнити значну кількість українців з російського полону та створити буферну зону на території рф.

Зеленський про Курську операцію: Україна створила буферну зону на території рф

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій. Окремо було про Курську операцію, де Сили оборони зберігають позиції, передає УНН

Провели нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим, Головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Передусім – фронт. Наші військові завдання та кроки на найближчу перспективу й усе, що потрібно для ефективності дій наших воїнів на передовій: озброєння, військова техніка, забезпечення, комплектування бригад 

- написав Зеленський в Telegram.

Президент повідомив, що була детальна доповідь Головкома щодо ситуації на всіх напрямках ведення бойових дій та відбиття атак ворога.

"Окремо – Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі. Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території. Вдячний усім нашим воїнам за хоробрість. Та особливий наголос – поповнення обмінного фонду для України заради звільнення наших людей з російського полону", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме завдяки Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість українців.

"Зокрема, за підсумками сьогоднішньої наради оновили завдання для відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України", - написав Зеленський.

Доповнення

20 жовтня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, попри всі спроби противника перехопити ініціативу в Сумській та курській області, ситуація залишається під контролем ЗСУ.

Українські десантники приземлили в Курській області новітній російський дрон20.10.24, 20:08 • 31927 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Збройні сили України
Олександр Сирський
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