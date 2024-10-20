Українські десантники приземлили в Курській області новітній російський дрон
Київ • УНН
Безпілотник був знищений за допомогою ЗРК "Стріла-10".
Українські десантники збили в небі над Курською областю новітній розвідувально-ударний безпілотник ворога "Оріон". Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає УНН.
"В небі над Курщиною Галицькі десантники збили російський розвідувально-ударний БПЛА "Оріон"
Сьогодні, 20 жовтня, зенітний ракетний підрозділ 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ збив у небі на Курською областю рф новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат "Оріон"", - йдеться у повідомленні.
Ворожий безпілотник приземлив розрахунок зенітного ракетного комплексу "Стріла-10".
"Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу "повітря – земля" – може наносити вогневе ураження по наземних цілях", - розповіли у Командуванні.