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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские десантники приземлили в Курской области новейший российский дрон

Украинские десантники приземлили в Курской области новейший российский дрон

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Беспилотник был уничтожен с помощью ЗРК «Стрела-10».

Украинские десантники сбили в небе над Курской областью новейший разведывательно-ударный беспилотник врага "Орион". Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.

"В небе над Курщиной Галицкие десантники сбили российский разведывательно-ударный БПЛА "Орион"

Сегодня, 20 октября, зенитное ракетное подразделение 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ сбило в небе на Курской областью РФ новейший российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион"", - говорится в сообщении.

Вражеский беспилотник приземлил расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10".

"Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея на вооружении четыре ракеты класса "воздух - земля" - может наносить огневое поражение по наземным целям", - рассказали в Командовании.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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