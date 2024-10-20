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Ситуація залишається під нашим контролем: Сирський про операцію в курській області

Київ • УНН

 • 22139 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація в Сумській та Курській областях під контролем українських військ. Незважаючи на спроби противника перехопити ініціативу, ЗСУ ефективно виконують бойові завдання.

Ситуація залишається під нашим контролем: Сирський про операцію в курській області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу в Сумській та курській області, ситуація залишається під контролем ЗСУ.

Про це Сирський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у курській області рф, де українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання. Незважаючи на всі спроби противника перехопити ініціативу ситуація залишається під нашим контролем. Провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, надав допомогу в вирішенні проблемних питань. Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат

- написав Сирський.

Сирський зазначив, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, українські військові не дають російському агресору досягнути мети.

Нагадаємо

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що у Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти - типову тактику випаленої землі застосовують до власних сіл і міст. 

Павло Башинський

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