Ситуация остается под нашим контролем: Сырский об операции в курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, несмотря на все попытки противника перехватить инициативу в Сумской и курской области, ситуация остается под контролем ВСУ.

Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Работал в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в курской области рф, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и задачи ему максимальных потерь