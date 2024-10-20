Ситуация остается под нашим контролем: Сырский об операции в курской области
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Сумской и Курской областях под контролем украинских войск. Несмотря на попытки противника перехватить инициативу, ВСУ эффективно выполняют боевые задачи.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, несмотря на все попытки противника перехватить инициативу в Сумской и курской области, ситуация остается под контролем ВСУ.
Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Работал в воинских частях и подразделениях, которые действуют на Сумщине и в курской области рф, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу ситуация остается под нашим контролем. Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад. Заслушал командиров бригад и их предложения относительно дальнейших действий, оказал помощь в решении проблемных вопросов. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и задачи ему максимальных потерь
Сырский отметил, что несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, украинские военные не дают российскому агрессору достичь цели.
Напомним
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в Курской области россияне все чаще обстреливают собственные населенные пункты - типичную тактику выжженной земли применяют к собственным селам и городам.