рф застосовує тактику випаленої землі до власних міст і сіл: Сибіга про російські обстріли Курщини
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти в Курській області. Він назвав це типовою російською тактикою випаленої землі, яку тепер застосовують до власних сіл і міст.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що у Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти - типову тактику випаленої землі застосовують до власних сіл і міст, передає УНН.
"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаудари без жодного жалю до цивільного населення.
Типова російська тактика випаленої землі, яку вони тепер застосовують до власних сіл і міст. росія нехтує людським життям - як вдома, так і за кордоном", - зазначив Сибіга.
Курська операція це важливий етап війни проти рф - Зеленський 06.10.24, 21:05 • 48609 переглядiв