Курська операція це важливий етап війни проти рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заслухав доповідь про Курську операцію, яка триває два місяці. Зеленський підкреслив її стратегічне значення та внесок в обмінний фонд для звільнення українських полонених.
У неділю, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо Курської операції, яка стала важливим етапом війни проти рф. Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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Президент розповів, що сьогодні провів нараду з головою уряду Денисом Шмигалем та Головнокомандувачем Олександром Сирським.
Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі.
За його словами, українці довели, що можуть витискати війну в росію. Глава держави наголосив, що за достатньої підтримки партнерів ЗСУ зможуть тиснути на росію саме так, як потрібно, щоб у москві відчували, що війна нічого їм не дасть.
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Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ.