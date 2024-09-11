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Після Курської операції українських військових страх ескалації мав бути подоланий - Сибіга

Після Курської операції українських військових страх ескалації мав бути подоланий - Сибіга

Київ • УНН

 • 55988 перегляди

Міністр закордонних справ України заявив, що після Курської операції страх ескалації мав бути подоланий. Сибіга підкреслив важливість сміливості союзників у передачі озброєння Україні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що після Курської операції українських військових страх ескалації мав бути подоланий, підкресливши важливість волі та сміливості союзників у прийнятті рішень щодо передачі озброєння Україні. Про це Сибіга повідомив на спільному брифінгу в Києві разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та Девідом Леммі, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".

Він зазначив, що під час ухвалення кожного принципового рішення щодо надання Україні озброєння завжди виникало питання ескалації, але, попри це, ці рішення були прийняті.

Сибіга підкреслив, що після успішної Курської операції українських військових можна говорити про подолання страху перед ескалацією.

Курська операція завершиться діалогом, але Україні треба мати сильні позиції - Зеленський27.08.24, 15:21 • 24378 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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