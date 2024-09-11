Після Курської операції українських військових страх ескалації мав бути подоланий - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що після Курської операції українських військових страх ескалації мав бути подоланий, підкресливши важливість волі та сміливості союзників у прийнятті рішень щодо передачі озброєння Україні. Про це Сибіга повідомив на спільному брифінгу в Києві разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та Девідом Леммі, передає УНН із посиланням на "Ми-Україна".

Він зазначив, що під час ухвалення кожного принципового рішення щодо надання Україні озброєння завжди виникало питання ескалації, але, попри це, ці рішення були прийняті.

Сибіга підкреслив, що після успішної Курської операції українських військових можна говорити про подолання страху перед ескалацією.

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