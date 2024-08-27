Курська операція завершиться діалогом, але Україні треба мати сильні позиції - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що ситуація в Курській області вирішиться через діалог. Він наголосив на важливості сильної позиції України для ведення переговорів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація в курській області буде вирішуватись через діалог, але Україна має бути у сильній позиції. Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
"Тому, на Саміті миру ми повинні бути в потужній ситуації, авжеж все (операція в Курську – ред.) закінчиться діалогом, але треба мати сильні позиції для діалогу", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що просування на Покровському напрямку до Курської операції було швидше.