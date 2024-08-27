Курская операция завершится диалогом, но Украине надо иметь сильные позиции - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что ситуация в Курской области решится через диалог. Он отметил важность сильной позиции Украины для ведения переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в Курской области будет решаться через диалог, но Украина должна быть в сильной позиции. Об этом он рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.
"Поэтому, на Саммите мира мы должны быть в мощной ситуации, конечно все (операция в Курске - ред.) закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продвижение на Покровском направлении до Курской операции было быстрее.