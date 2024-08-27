Курська операція сповільнила росіян на Покровському напрямку – Зеленський
Київ • УНН
Президент України порівняв темпи просування на Покровському напрямку та до Курської операції. За словами Зеленського, ці події пов'язані, але не так, як може здаватися.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що просування на Покровському напрямку до Курської операції було швидше. Про це він розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Я думаю, просування на Покровському напрямку до Курської операції було швидше. Чи пов’язані ці речі? Так, пов’язані, але трішки не так, як вам здається
Він каже, що не важливо, скільки стоїть бригад, бо головне – це хто на тебе тисне.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що від початку проведення операції в курській області, ЗСУ контролюють вже 1294 кв. км та 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також на цьому напрямку вже взято в полон 594 військовослужбовців рф.