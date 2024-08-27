Курская операция замедлила россиян на Покровском направлении - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продвижение на Покровском направлении до Курской операции было быстрее. Об этом он рассказал во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Я думаю, продвижение на Покровском направлении до Курской операции было быстрее. Связаны ли эти вещи? Да, связаны, но немного не так, как вам кажется - говорит Зеленский.

Он говорит, что не важно, сколько стоит бригад, потому что главное - это кто на тебя давит.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала проведения операции в курской области, ВСУ контролируют уже 1294 кв. км и 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории. Также на этом направлении уже взято в плен 594 военнослужащих рф.