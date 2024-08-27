Курская операция замедлила россиян на Покровском направлении - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сравнил темпы продвижения на Покровском направлении и до Курской операции. По словам Зеленского, эти события связаны, но не так, как может казаться.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продвижение на Покровском направлении до Курской операции было быстрее. Об этом он рассказал во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.
Я думаю, продвижение на Покровском направлении до Курской операции было быстрее. Связаны ли эти вещи? Да, связаны, но немного не так, как вам кажется
Он говорит, что не важно, сколько стоит бригад, потому что главное - это кто на тебя давит.
Напомним,
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала проведения операции в курской области, ВСУ контролируют уже 1294 кв. км и 100 населенных пунктов, которые размещены на этой территории. Также на этом направлении уже взято в плен 594 военнослужащих рф.