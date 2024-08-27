ЗСУ контролюють 1294 кв. км і 100 населених пунктів у курській області - Сирський

Від початку проведення операції в курській області, ЗСУ контролюють вже 1294 кв. км та 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також на цьому напрямку вже взято в полон 594 військовослужбовців рф. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

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"Як ви знаєте і пам’ятаєте, що кожного дня рф саме з курського напрямку обстрілювала наші прикордонні села, ми мали чисельні втрати серед мирного населення, зруйновано десятки наших населених пунктів, крім того противник зосереджував на цьому напрямку значну кількість військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. Тож з метою створення зони безпеки і припинення обстрілів з території рф, захисту цивільних об’єктів в Сумській області, а також випередження противника Сили оборони 6 серпня розпочали проведення наступальної операції на Курському напрямку. Станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат в живій силі та техніці. На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв. км, 100 населених пунктів, які розміщені на цій території. Також завдяки успішним діям наших військ, ми суттєво поповнили обмінний фонд. На сьогодні на цьому напрямку взято в полон на цьому напрямку 594 військовослужбовців рф", - сказав Сирський.

Він зазначив, що окупанти стягують в курську область війська з інших напрямків, послаблюючи їх і намагається створити кільце оборони навколо нашого наступального угруповання.

"Подальші дії на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку операційної обстановки", - додав Сирський.

Нагадаємо

рф намагається знімати своїх військовослужбовців з інших напрямків, щоб перекидати їх в курську область. Наразі близько 30 тис. військових росія перекинула на Курський напрямок, але на Покровському напрямку окупанти, навпаки, збільшують свої зусилля.