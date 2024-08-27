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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ контролируют 1294 кв. км и 100 населенных пунктов в курской области - Сырский

ВСУ контролируют 1294 кв. км и 100 населенных пунктов в курской области - Сырский

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 11:00  •  13167 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сирский сообщил об успехах наступательной операции на Курском направлении. Взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов и 594 пленных российских военных.

С начала проведения операции в курской области, ВСУ контролируют уже 1294 кв. км и 100 населенных пунктов, расположенных на этой территории. Также на этом направлении уже взято в плен 594 военнослужащих рф. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Детали

"Как вы знаете и помните, что каждый день рф именно с курского направления обстреливала наши приграничные села, мы имели многочисленные потери среди мирного населения, разрушены десятки наших населенных пунктов, кроме того противник сосредотачивал на этом направлении значительное количество войск и планировал проведение наступательной операции на этом направлении. Поэтому с целью создания зоны безопасности и прекращения обстрелов с территории РФ, защиты гражданских объектов в Сумской области, а также опережения противника Силы обороны 6 августа начали проведение наступательной операции на Курском направлении. По состоянию на сегодня мы продолжаем продвигаться вперед, наносить российским войскам ощутимые потери в живой силе и технике. На сегодня нами взято под контроль 1294 кв. км, 100 населенных пунктов, расположенных на этой территории. Также благодаря успешным действиям наших войск, мы существенно пополнили обменный фонд. На сегодня на этом направлении взято в плен на этом направлении 594 военнослужащих рф", - сказал Сырский.

Он отметил, что оккупанты стягивают в курскую область войска с других направлений, ослабляя их и пытается создать кольцо обороны вокруг нашей наступательной группировки.

"Дальнейшие действия на этом направлении будут напрямую зависеть от развития операционной обстановки", - добавил Сырский.

Напомним

рф пытается снимать своих военнослужащих с других направлений, чтобы перебрасывать их в курскую область. Сейчас около 30 тыс. военных россия перебросила на Курское направление, но на Покровском направлении оккупанты, наоборот, увеличивают свои усилия.

Павел Башинский

Павел Башинский

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