росія перекинула близько 30 тис. військових в курську область - Сирський

рф намагається знімати своїх військовослужбовців з інших напрямків, щоб перекидати їх в курську область. Наразі близько 30 тис. військових росія перекинула на Курський напрямок, але на Покровському напрямку окупанти, навпаки, збільшують свої зусилля. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Також триває наша наступальна операція на Курському напрямку. Маємо відповідні успіхи. Одним із завдання на Курському напрямку було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу це стосується Покровського, Курахівського напрямків. Звичайно, що ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Звичайно, Курська операція відволікла значну кількість його сил. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тис. військовослужбовців вже перекинуто на Курський напрямок, і ця цифра зростає. Противник намагається знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку, навпаки, збільшує свої зусилля