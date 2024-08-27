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На фронті за добу відбулось 170 боїв, майже третина з яких - на Покровському напрямку

На фронті за добу відбулось 170 боїв, майже третина з яких - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 23105 перегляди

За добу відбулося 170 бойових зіткнень. ЗСУ відбили численні атаки на Куп'янському, Лиманському, Покровському та інших напрямках, завдаючи ворогу значних втрат.

На фронті протягом минулої доби відбулось 170 бойових зіткнень. Зокрема, на Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмів ворога. Українські воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат, йдеться у зведенні Генштабу станом на 8 ранку 27 серпня, передає УНН

Деталі

За уточненою інформацією Генштабу, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням 129 ракет, 81 авіаційний удар, задіявши 116 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, зокрема 156 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили противника, пункт управління БпЛА, РЛС "Зоопарк", два склади боєприпасів, артсистему та ще один важливий об’єкт ворога.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна: 

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони з зайнятих позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

Ворог на всіх напрямках не припиняє спроби штурмів позицій українських захисників, задіює для цього значні сили. Незважаючи на це, наші воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат

- наголосили в Генштабі. 

ЗСУ: За добу окупанти втратили 1280 військових27.08.24, 07:58 • 27601 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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