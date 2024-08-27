На фронте за сутки состоялось 170 боев, почти треть из которых - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки состоялось 170 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмов врага. Украинские воины продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери, говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра 27 августа, передает УНН.

Детали

По уточненной информации Генштаба, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением 129 ракет, 81 авиационный удар, задействовав 116 КАБ. Кроме этого, совершил более 4500 обстрелов, в том числе 156 - с использованием реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения живой силы противника, пункт управления БпЛА, РЛС «Зоопарк», два склада боеприпасов, артсистему и еще один важный объект врага.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении агресор продолжал наступательные действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Новоосиново, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны Украины отражено семь штурмовых действий вблизи Спирного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмовых действий в районах населенных пунктов Калиновое, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка и Карловка. Украинские защитники делают все возможное для удержания оборонительных рубежей и позиций, наносят врагу ощутимые потери.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 22 штурмовые действия в направлении Водяного, Угледара и вблизи Пречистовки, во время штурмов активно задействовал бронетехнику.

На Ореховском направлении вражеские подразделения активных наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили четыре безуспешные попытки выбить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф.

Враг на всех направлениях не прекращает попытки штурмов позиций украинских защитников, задействует для этого значительные силы. Несмотря на это, наши воины продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери - отметили в Генштабе.

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