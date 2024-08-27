россия перебросила около 30 тыс. военных в курскую область - Сырский

рф пытается снимать своих военнослужащих с других направлений, чтобы перебрасывать их в курскую область. Сейчас около 30 тыс. военных россия перебросила на Курское направление, но на Покровском направлении оккупанты, наоборот, увеличивают свои усилия. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость", передает корреспондент УНН.

Также продолжается наша наступательная операция на Курском направлении. Имеем соответствующие успехи. Одной из задач на Курском направлении было отвлечение значительных сил противника с других направлений. В первую очередь это касается Покровского, Кураховского направлений. Конечно, враг это понимает, поэтому он сосредотачивает основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части. Конечно, Курская операция отвлекла значительное количество его сил. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тыс. военнослужащих уже переброшено на Курское направление, и эта цифра растет. Противник пытается снимать части с других направлений, но на Покровском направлении, наоборот, увеличивает свои усилия - сказал Сырский.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки состоялось 170 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении наши защитники отражали 60 штурмов врага. Украинские воины продолжают сдерживать врага и наносить ему значительные потери.