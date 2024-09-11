После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что после Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен, подчеркнув важность воли и смелости союзников в принятии решений о передаче вооружения Украине. Об этом Сибига сообщил на совместном брифинге в Киеве вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и Дэвидом Лемми, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

Он отметил, что при принятии каждого принципиального решения о предоставлении Украине вооружения всегда возникал вопрос эскалации, но, несмотря на это, эти решения были приняты.

Сибига подчеркнул, что после успешной Курской операции украинских военных можно говорить о преодолении страха перед эскалацией.

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