Курская операция это важный этап войны против рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заслушал доклад о Курской операции, которая длится два месяца. Зеленский подчеркнул ее стратегическое значение и вклад в обменный фонд для освобождения украинских пленных.
В воскресенье, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о Курской операции, которая стала важным этапом войны против РФ. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.
Детали
Президент рассказал, что сегодня провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем и Главнокомандующим Александром Сырским.
Также был доклад по Курской операции. Сегодня - два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству.
По его словам, украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. Глава государства подчеркнул, что при достаточной поддержке партнеров ВСУ смогут давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в Москве чувствовали, что война ничего им не даст.
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Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь.