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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курская операция это важный этап войны против рф - Зеленский

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6 октября 2024, 18:05  •  6582 просмотра

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Президент Украины заслушал доклад о Курской операции, которая длится два месяца. Зеленский подчеркнул ее стратегическое значение и вклад в обменный фонд для освобождения украинских пленных.

В воскресенье, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о Курской операции, которая стала важным этапом войны против РФ. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

Президент рассказал, что сегодня провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем и Главнокомандующим Александром Сырским.

Также был доклад по Курской операции. Сегодня - два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству.

- заявил Зеленский. 

По его словам, украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. Глава государства подчеркнул, что при достаточной поддержке партнеров ВСУ смогут давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в Москве чувствовали, что война ничего им не даст. 

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Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир

- подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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