Додає мотивації партнерам бути більш рішучими й тиснути на росію: Зеленський про Курську операцію
Київ • УНН
Президент України заявив, що Курська операція додає мотивації партнерам підтримувати Україну та тиснути на росію. Зеленський зустрівся з військовими на Сумщині, які воюють на Курщині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ. Це те, що додає мотивації партнерам бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на росію – тиснути так, як це може допомогти закінчити війну справедливо. Про це він сказав повідомив у відеозверненні, передає УНН.
"Дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо", - заявив Зеленський.
Після Курської операції українських військових страх ескалації мав бути подоланий - Сибіга11.09.24, 22:32 • 55988 переглядiв
Доповнення
Зеленський сьогодні розпочав поїздку на Сумщину. Він зустрівся із військовими, які бʼються на Курщині, захищаючи прикордонні регіони і всю державу.
Додамо
В ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомили, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки"
Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка повідомляв, що вихід Сил оборони із Вугледару Донецької області дозволив мінімізувати втрати Сил оборони. Надалі тримати місто вже було би критично важко для українських підрозділів.