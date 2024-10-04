Добавляет мотивации партнерам быть более решительными и давить на россию: Зеленский о Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь. Это то, что добавляет мотивации партнерам быть с Украиной, быть более решительными и давить на россию - давить так, как это может помочь закончить войну справедливо. Об этом он сказал сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь, то, что добавляет мотивации партнерам, добавляет мотивации быть с Украиной, быть более решительными и давить на россию - давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо", - заявил Зеленский.

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига

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Зеленский сегодня начал поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, которые сражаются на Курщине, защищая приграничные регионы и все государство.

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