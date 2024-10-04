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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Добавляет мотивации партнерам быть более решительными и давить на россию: Зеленский о Курской операции

Добавляет мотивации партнерам быть более решительными и давить на россию: Зеленский о Курской операции

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 15:59  •  7374 просмотра

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Президент Украины заявил, что Курская операция добавляет мотивации партнерам поддерживать Украину и давить на россию. Зеленский встретился с военными в Сумской области, которые воюют на Курщине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь. Это то, что добавляет мотивации партнерам быть с Украиной, быть более решительными и давить на россию - давить так, как это может помочь закончить войну справедливо. Об этом он сказал сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Очень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь, то, что добавляет мотивации партнерам, добавляет мотивации быть с Украиной, быть более решительными и давить на россию - давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо", - заявил Зеленский.

После Курской операции украинских военных страх эскалации должен был быть преодолен - Сибига11 сентября 2024, 19:32 • 55803 просмотра

Дополнение

Зеленский сегодня начал поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, которые сражаются на Курщине, защищая приграничные регионы и все государство.

Добавим

В ОСУВ "Хортица" 2 октября сообщили, что высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из Угледара для "сохранения личного состава и боевой техники"

Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка сообщал, что выход Сил обороны из Угледара Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны. В дальнейшем держать город уже было бы критически трудно для украинских подразделений. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vuhledarУгледар
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