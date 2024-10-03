72-га бригада про відхід з Вугледару: "Далі тримати місто було б критично важко"

Вихід Сил оборони із Вугледару Донецької області дозволив мінімізувати втрати Сил оборони. Надалі тримати місто вже було би критично важко для українських підрозділів. Про це заявив пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН.

Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було би критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат