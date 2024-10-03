72-га бригада про відхід з Вугледару: "Далі тримати місто було б критично важко"
Київ • УНН
Сили оборони вийшли з Вугледару для мінімізації втрат. Пресофіцер 72-ї бригади заявив, що подальше утримання міста було б критично важким для українських підрозділів.
Вихід Сил оборони із Вугледару Донецької області дозволив мінімізувати втрати Сил оборони. Надалі тримати місто вже було би критично важко для українських підрозділів. Про це заявив пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН.
Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було би критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат
На запитання, як ухвалювали рішення про відхід з Вугледара Приліпка сказав : "у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення. І там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином якими шляхами".
"Дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади", – додав пресофіцер.
Нагадаємо
В ОСУВ "Хортиця" 2 жовтня повідомили, що вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки"