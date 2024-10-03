72-я бригада об уходе из Угледара: "Дальше держать город было бы критически трудно"

Выход Сил обороны из Угледара Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны. В дальнейшем держать город уже было бы критически трудно для украинских подразделений. Об этом заявил пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.

Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли больше потерь - заявил Прилипка.

На вопрос, как принимали решение об отходе из Угледара Прилипка сказал: "в войске все делается по приказу, по команде. Соответственно по иерархии. А из высшего командования, уже они знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение. И там уже зависит от обстановки на поле боя, какое подразделение выходит, каким образом какими путями".

"Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не владея той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады", - добавил пресс-офицер.

Напомним

В ОСУВ "Хортица" 2 октября сообщили, что вышестоящее командование предоставило разрешение на вывод подразделений из Угледара для "сохранения личного состава и боевой техники"