Вище командування дало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару - ОСУВ "Хортиця"
Київ • УНН
Противник спрямував резерви для флангових ударів на Вугледар, виснаживши оборону ЗСУ. Командування дозволило вивести підрозділи з міста для збереження особового складу і техніки.
Вище командування надало дозвіл на виведення підрозділів з Вугледару для "збереження особового складу і бойової техніки", ідеться у повідомленні в офіційному Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), пише УНН.
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"Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - сказано у повідомленні в офіційному Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
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