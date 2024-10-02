Высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из Угледара - ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Противник направил резервы для фланговых ударов на Угледар, истощив оборону ВСУ. Командование разрешило вывести подразделения из города для сохранения личного состава и техники.
Высшее командование дало разрешение на вывод подразделений из Угледара для "сохранения личного состава и боевой техники", говорится в сообщении в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), пишет УНН.
Детали
"Понеся многочисленные потери в результате продолжительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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