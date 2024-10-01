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В Угледаре сейчас остается более 100 человек, но завозить гумпомощь почти невозможно - ОВА

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 10:00  •  4926 просмотра

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В Угледаре остается 107 гражданских, без детей. Доставка гуманитарной помощи затруднена из-за близости врага к центру города. Эвакуация из Донецкой области теперь осуществляется через Днепропетровскую область.

Враг находится почти в центре города Угледар, поэтому для 107 человек, которые остались в городе, завести гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты - крайне трудно.

Пишет УНН с ссылкой на главу Донецкой облгосадминистрации и эфир телемарафона.

Детали

На вопрос сколько гражданского населения остается в Угледаре Донецкой области, и есть ли среди них дети, руководитель ОВА ответил следующее:

В Угледаре сейчас остается 107 человек. Детей там нет. Относительно 107 человек - очень трудно к ним доехать и завести гуманитарную помощь, питьевую воду и медикаменты. Идет активная фаза войны. Сейчас враг находится почти в центре города. Очень сложно попасть нам и органам власти к людям, которые остались в городе.

- сказал он.

Также Вадим Филашкин объяснил, как продолжается эвакуация людей из потенциально опасных районов.

Важно, что из Донецкой области поездом эвакуироваться уже невозможно.

Мы изменили место отправки. Это Днепропетровская область. До Покровска от врага остается очень небольшое расстояние. 

- подчеркнул чиновник.

По словам начальника Донецкой ОГА, обязательная эвакуация принудительно семей с детьми из 10-километровой зоны в области - продолжается.

Специалистам полиции и ГСЧС удалось вывезти из зоны, которая приближена к линии фронта, почти всех детей.

Филашкин также привел данные, что до начала полномасштабной войны в Донецкой области, в целом, находилось 1900 человек, но сейчас, по словам чиновника - уже 350 тысяч.

Напомним,

Работники котельных на оккупированных территориях Донецкой области отказываются выходить на работу из-за невыплаты зарплат. Подготовка к отопительному сезону не ведется, большинство теплосетей в аварийном состоянии.

В Донецкой области ограничили движение волонтеров в зоне боевых действий - ОВА20 сентября 2024, 16:21 • 16285 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна