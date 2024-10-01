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Опалювальний сезон у тимчасово окупованому Донецьку під загрозою зриву - Спротив

Опалювальний сезон у тимчасово окупованому Донецьку під загрозою зриву - Спротив

Київ • УНН

 • 101588 перегляди

Працівники котелень на окупованих територіях Донецької області відмовляються виходити на роботу через невиплату зарплат. Підготовка до опалювального сезону не ведеться, більшість тепломереж у аварійному стані.

У тимчасово окупованому Донецьку під загрозою зриву опалювальний сезон. Працівники котелень на ТОТ Донецької область через невиплату зарплат відмовляють виходити на роботу. Про це повідомляє ентр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що затримка заробітньої плати для працівників котелень на окупованих територіях Донецької області триває вже багато місяців.

Відтак підготовка котелень до нового опалювального сезону, який мав би розпочатися за пару тижнів, не ведеться. Більшість тепломереж у аварійному стані, котли не в робочому стані,

- йдеться в публікації ЦНС.

У Центрі також зауважили, що заяви про відмову від заборгованості зарплати збирають також на підприємствах тимчасово окупованих регіонів Запорізької області.

Керівники цих установ, які охоче пішли на співпрацю із ворогом, отримали таку вказівку від російської окупаційної "влади,

- передали у ЦНС.

З наступного року росіяни на окупованих територіях не визнаватимуть українського громадянства - Центр нацспротиву 26.09.24, 16:40 • 13851 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
donetskДонецьк

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