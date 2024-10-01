Отопительный сезон во временно оккупированном Донецке под угрозой срыва - Сопротивление
Киев • УНН
Работники котельных на оккупированных территориях Донецкой области отказываются выходить на работу из-за невыплаты зарплат. Подготовка к отопительному сезону не ведется, большинство теплосетей в аварийном состоянии.
Во временно оккупированном Донецке под угрозой срыва отопительный сезон. Работники котельных на ВОТ Донецкой область из-за невыплаты зарплат отказываются выходить на работу. Об этом сообщает ентр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что задержка заработной платы для работников котельных на оккупированных территориях Донецкой области продолжается уже много месяцев.
Поэтому подготовка котельных к новому отопительному сезону, который должен был бы начаться через пару недель, не ведется. Большинство теплосетей в аварийном состоянии, котлы не в рабочем состоянии,
В Центре также отметили, что заявления об отказе от задолженности зарплаты собирают также на предприятиях временно оккупированных регионов Запорожской области.
Руководители этих учреждений, которые охотно пошли на сотрудничество с врагом, получили такое указание от российской оккупационной «власти,
Со следующего года россияне на оккупированных территориях не будут признавать украинского гражданства - Центр нацсопротивления26 сентября 2024, 13:40 • 13191 просмотр