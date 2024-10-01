Отопительный сезон во временно оккупированном Донецке под угрозой срыва - Сопротивление

Во временно оккупированном Донецке под угрозой срыва отопительный сезон. Работники котельных на ВОТ Донецкой область из-за невыплаты зарплат отказываются выходить на работу. Об этом сообщает ентр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что задержка заработной платы для работников котельных на оккупированных территориях Донецкой области продолжается уже много месяцев.

Поэтому подготовка котельных к новому отопительному сезону, который должен был бы начаться через пару недель, не ведется. Большинство теплосетей в аварийном состоянии, котлы не в рабочем состоянии,