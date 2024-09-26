Со следующего года россияне на оккупированных территориях не будут признавать украинского гражданства - Центр нацсопротивления

Со следующего года все украинцы без российского паспорта на временно оккупированных территориях Украины получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства. Об этом заявил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

С 1 января 2025 года граждане без российского паспорта на временно оккупированных территориях Украины получат статус иностранных граждан или лиц без гражданства - говорится в заметке.

Более того, на сайте «миграционной службы» так называемой «лнр» указывается, что совершеннолетние, которые еще не оформили российский документ, считаются иностранцами, но сейчас имеют право проживать на временно оккупированной Луганщине. Правда, только до 31 декабря 2024 года.

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Что же будет после нового года с теми, кто не обменивает украинский паспорт? В таком случае оккупанты обяжут каждого стать на миграционный учет или получить разрешение от оккупационных властей на временное проживание - объяснили в Центре нацсопротивления.

Отмечается, что россияне уже создают реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно, в которой гауляйтеры угрожают внести украинцев, отказывающихся от получения паспорта рф.

Напомним,

В Луганской ОГА заявили, что на оккупированной территории региона на предприятиях не выплачивают зарплату, если есть работники без паспорта рф.