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З наступного року росіяни на окупованих територіях не визнаватимуть українського громадянства - Центр нацспротиву

Київ • УНН

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З 1 січня 2025 року українці без російського паспорта на окупованих територіях отримають статус іноземців. Їм доведеться стати на міграційний облік або отримати дозвіл на тимчасове проживання.

З наступного року всі українці без російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства. Про це заявив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

З 1 січня 2025 року громадяни без російського паспорта на тимчасово окупованих територіях України отримають статус іноземних громадян або осіб без громадянства

- йдеться в дописі. 

Ба більше, на сайті "міграційної служби" так званої "лнр" вказується, що повнолітні, які ще не оформили російський документ, вважаються іноземцями, але наразі мають право проживати на тимчасово окупованій Луганщині. Щоправда, тільки до 31 грудня 2024 року.

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Що ж буде після нового року із тими, хто не обмінює український паспорт? У такому випадку окупанти зобов’яжуть кожного стати на міграційний облік або ж отримати дозвіл від окупаційної влади на тимчасове проживання 

- пояснили в Центрі нацспротиву. 

Зазначається, що росіяни вже створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно, в якій гауляйтери погрожують внести українців, що відмовляються від отримання паспорта рф.

Нагадаємо

В Луганській ОВА заявили, що на окупованій території регіону на підприємствах не виплачують зарплату, якщо є працівники без паспорта рф.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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ukrainaУкраїна
luhanskЛуганськ

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