Загарбники погрожують остаточно позбавити прав українців на ТОТ без паспорта рф - Спротив
Київ • УНН
росія створює реєстр "незаконних іноземців" на окупованих територіях України. Українці без паспорта рф можуть втратити базові права, що має прискорити примусову паспортизацію.
росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно та погрожують внести туди усіх громадян України з тимчасово окупованих територій, які не мають паспорта рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що українцям яких внесуть в реєстр, буде заборонено керувати автомобілем, користуватися банківськими послугами, реєструвати власність, укладати та розривати шлюби, а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади.
За задумом кремля це має наростити темпи паспортизації населення тимчасово окупованих територій, адже наразі українці продовжують саботувати отримання червоно макулатури ворога,
Нагадаємо
росія прагне довести паспортизацію до 60% населення окупованих територій України до кінця року. Окупаційна влада отримала вказівку збільшити кількість рейдів для виявлення осіб без російських паспортів.