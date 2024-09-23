Загарбники погрожують остаточно позбавити прав українців на ТОТ без паспорта рф - Спротив

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Київ • УНН

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росія створює реєстр "незаконних іноземців" на окупованих територіях України. Українці без паспорта рф можуть втратити базові права, що має прискорити примусову паспортизацію.

росіяни створюють реєстр іноземців, які перебувають у країні незаконно та погрожують внести туди усіх громадян України з тимчасово окупованих територій, які не мають паспорта рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що українцям яких внесуть в реєстр, буде заборонено керувати автомобілем, користуватися банківськими послугами, реєструвати власність, укладати та розривати шлюби, а також оформляти дітей у дошкільні та навчальні заклади. 

За задумом кремля це має наростити темпи паспортизації населення тимчасово окупованих територій, адже наразі українці продовжують саботувати отримання червоно макулатури ворога,

- йдеться у повідомлення.

Нагадаємо

росія прагне довести паспортизацію до 60% населення окупованих територій України до кінця року. Окупаційна влада отримала вказівку збільшити кількість рейдів для виявлення осіб без російських паспортів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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