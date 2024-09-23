Захватчики угрожают окончательно лишить прав украинцев на ВОТ без паспорта рф - Сопротивление

россияне создают реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно и угрожают внести туда всех граждан Украины с временно оккупированных территорий, которые не имеют паспорта рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что украинцам которых внесут в реестр, будет запрещено управлять автомобилем, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, а также оформлять детей в дошкольные и учебные заведения.

По замыслу кремля это должно нарастить темпы паспортизации населения временно оккупированных территорий, ведь сейчас украинцы продолжают саботировать получение красной макулатуры врага, - говорится в сообщении.



Напомним

россия стремится довести паспортизацию до 60% населения оккупированных территорий Украины до конца года. Оккупационные власти получили указание увеличить количество рейдов для выявления лиц без российских паспортов.