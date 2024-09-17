кремль вимагає від гауляйтерів наростити темпи паспортизації на ТОТ України - Спротив
Київ • УНН
росія прагне довести паспортизацію до 60% населення окупованих територій України до кінця року. Окупаційна влада отримала вказівку збільшити кількість рейдів для виявлення осіб без російських паспортів.
росіяни продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованих територій України. Влада рф вимагає від гауляйтерів наростити темпи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зазначається, що кремль сподівається до кінця року довести паспортизацію до показників 60% населення ТОТ. Тож, всі відділи "МВС" отримали вказівку збільшити кількість рейдів по селах та на вулицях міст, аби уточнити списки тих, хто не має паспорт рф.
Проте керівництво поліцаїв натомість поскаржилися на дефіцит кадрів для формування рейдових груп й попрохало надіслати більшу партію гастролерів з рф,,
Нагадаємо
Як раніше повідомляли у Спротиві кремль має намір до кінця 2024 року видати російські паспорти всім жителям окупованих територій України від 14 років. Це частина стратегії зміни демографічного складу та легітимізації контролю над українськими землями.